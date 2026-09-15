Με ένα ποίημα αποχαιρέτησε ο Ορφέας Περίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή.

Ο γνωστός τραγουδοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα ποίημα με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω», αφιερωμένο στη μνήμη του τραγουδιστή.

«Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω»

Μέσα από τους στίχους του, ο Ορφέας Περίδης αναφέρεται στη Νίκαια, στο ουράνιο τόξο, αλλά και στην ανθρώπινη οδύνη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα συμβολικό κείμενο για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το ποίημα αναφέρει: