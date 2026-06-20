Την ώρα που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού περιμένουν την ανακοίνωση για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στη Σερβία υποστηρίζουν πως έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο για 10,5 εκατ. ευρώ.

Η πιθανή επιστροφή του Σέρβου προπονητή στους «πράσινους» είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες και καθημερινά υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για το θέμα, εντός και εκτός Ελλάδας.

Από την πλευρά της ΚΑΕ δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό προς το παρόν, στη Σερβία όμως θεωρούν σίγουρη την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, με το «TeleSport» να τονίζει σε σχετικό δημοσίευμα πως έχει ήδη βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Σύμφωνα με το «TeleSport», οι συνολικές απολαβές του Ομπράντοβιτς φτάνουν στα 10,5 εκατ. ευρώ και έχει λάβει και εγγυήσεις για απόλυτο έλεγχο στο αγωνιστικό κομμάτι, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από κανέναν.