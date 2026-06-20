Η Τουρκία πήγε με ενθουσιασμό στο Μουντιάλ 2026 αλλά τελικά αποκλείστηκε από πολύ νωρίς, εξέλιξη που… κοντράρεται με τα στατιστικά της στους αγώνες με Αυστραλία και Παραγουάη.

«Πέσαμε πάνω σε έναν τερματοφύλακα που δεν δεχόταν γκολ με τίποτα, ήμασταν άτυχοι», έλεγε ο Βιντσέντσο Μοντέλα, ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός των Τούρκων, μετά το 2-0 από την Αυστραλία στην 1η αγωνιστική των ομίλων. Σκορ πλασματικό, με βάση τις ευκαιρίες των δύο ομάδων.

Ο Μοντέλα, όπως και όλοι στην Τουρκία, ήλπιζαν ότι τα γκολ που δεν μπήκαν κόντρα στους Αυστραλούς θα έμπαιναν στο ματς με την Παραγουάη, αλλά τελικά έζησαν το ίδιο σενάριο: Δέχθηκαν γκολ, είχαν πολλές ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να σκοράρουν και τελικά ηττήθηκαν ξανά και αποκλείστηκαν.

Ένας αποκλεισμός που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία, καθώς ποτέ ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ηττήθηκε ομάδα που είχε τουλάχιστον 30 τελικές προσπάθειες και πάνω από 70% κατοχή μπάλας. Κι όμως, η Τουρκία ηττήθηκε όχι μία αλλά δύο φορές, έχοντας τέτοια στατιστικά.

Με 62 τελικές προσπάθειες κόντρα σε Αυστραλία και Παραγουάη, η ομάδα του Μοντέλα είναι αυτή με τις περισσότερες σε δύο συνεχόμενους αγώνες, στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία όμως δεν έγινε γκολ, ενώ το ποσοστό κατοχής της μπάλας κόντρα στην Παραγουάη ήταν ακόμη μεγαλύτερο (78%) σε σχέση με το ματς κόντρα στην Αυστραλία (70%).

«Αυτό που έχει γίνει σε αυτούς τους δύο αγώνες είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί», είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Τουρκίας, η οποία επέστρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά την 3η θέση του 2002 και προσγειώθηκε απότομα.