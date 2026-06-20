Η Πορτογαλία μπήκε στο Μουντιάλ 2026 με ισοπαλία (1-1) κόντρα στο Κονγκό και η κριτική ήταν έντονη για την ομάδα και ειδικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας μέσω των social media.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει μεγάλες φιλοδοξίες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το ξεκίνημά της όμως μόνο θετικό δεν ήταν, καθώς γκέλαρε κόντρα στο Κονγκό έχοντας κακή απόδοση. Μια εμφάνιση που είχε ως συνέπεια να ασκηθεί έντονη κριτική στον προπονητή, τους παίκτες και ειδικά το μεγάλο αστέρι.

Τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για προβλήματα στις σχέσεις των παικτών και για ένταση ανάμεσα στον Ρονάλντο και τον Μπρούνο Φερνάντες, με αποτέλεσμα ο πρώτος να πάρει θέση μέσω των social media, θέλοντας να επαναφέρει την ηρεμία.

Ο CR7 ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία από την προπόνηση στην οποία φαίνεται ο ίδιος και οι Ρούμπεν Νέβες, Φρανσίσκο Τρινκάο, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Γκέδες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρενάτο Βέιγκα, Νέλσον Σεμέδο, Ματέους Νούνες, Ζοάο Νέβες και Ζοάο Φελίξ, γράφοντας το εξής: «Πάντα ενωμένοι!».