Μακριά από το Μέγαρο Μαξίμου και τις καθημερινές πολιτικές υποχρεώσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται τώρα στην Επίδαυρο μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν τη «Μήδεια».

Η παρουσία του πρωθυπουργικού ζεύγους δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς θεατές να στρέφουν το βλέμμα τους προς τα επίσημα πριν από την έναρξη της παράστασης.

Σε μια περίοδο με έντονη πολιτική επικαιρότητα, η έξοδος στην Επίδαυρο έδωσε αφορμή για πηγαδάκια και συζητήσεις στο αρχαίο θέατρο, όπου η πολιτική συναντήθηκε με τον πολιτισμό κάτω από το αργολικό φεγγάρι.