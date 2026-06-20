Στη στρατηγική στόχευση για την ανάδειξη της Αττικής σε ψηφιακή μητρόπολη και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση BEYOND 2026.

Όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, η φιλοξενία της έκθεσης στην Αττική επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας ως σημείου αναφοράς για την καινοτομία και την εξωστρέφεια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι μια πράξη βαθιά πολιτική και αναπτυξιακή. Αποτελεί έκφραση της συνειδητής στρατηγικής επιλογής μας να καταστήσουμε την Αττική πρωταγωνίστρια της νέας ψηφιακής εποχής» ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και παραγωγικού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης στη συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, αλλά και στο Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «Athens Forward», το οποίο, όπως σημείωσε, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας. «Οι σύγχρονες πολιτικές δεν μπορούν να βασίζονται σε υποθέσεις. Χρειάζονται δεδομένα, γνώση και μετρήσιμους στόχους. Με απόλυτη προσήλωση στο αποτέλεσμα, μακριά από το φαίνεσθαι και τον εύκολο εντυπωσιασμό», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ο περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στη σημασία του ευρωπαϊκού έργου SPACE4Cities, το οποίο υλοποιείται μέσω του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής και αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και των δήμων.

Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις του προγράμματος «Attiki On» της Περιφέρειας

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του κατείχε το πρόγραμμα «Attiki On», το οποίο χαρακτήρισε ως την πιο ουσιαστική έκφραση της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας επενδύσεις στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

Παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος, ο Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα και ότι 1.044 επενδυτικά σχέδια εισέρχονται πλέον στη φάση υλοποίησης, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 95,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η στήριξη του επιχειρείν πέρα από περιφερειακή πολιτική, αποτελεί – κυρίως – εθνική αναγκαιότητα», επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας συνιστά στρατηγική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο περιφερειάρχης ανέδειξε τη σημασία της Αττικής για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι «η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας. Όταν η Αττική προοδεύει, προοδεύει η Ελλάδα». Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της διοίκησης για μια Περιφέρεια που επενδύει στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία, επισημαίνοντας ότι «με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασίες, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Περιφέρεια που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Μια Αττική που αλλάζει, που καινοτομεί, που δημιουργεί ευκαιρίες».

Μετά το πέρας των εγκαινίων, ο Νίκος Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στα περίπτερα της Έκθεσης, ενώ σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προώθηση της καινοτομίας. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Τα ζητήματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις start-up εταιρείες, δεν είναι μόνο θέμα εξωστρέφειας. Πρέπει μέσα από έναν ολιστικό σχεδιασμό να εξετάσουμε το πώς οι παραγόμενες υπηρεσίες αυτών των επιχειρήσεων διοχετεύονται στην ίδια την κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης επανήλθε επίσης στην ανάγκη θέσπισης ενός ουσιωδώς αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης, με την παροχή περισσότερων αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, προκειμένου να διαχειριστεί υπερτοπικά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως το κυκλοφοριακό και η αντιπλημμυρική θωράκιση. «Αν και έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα, όλο αυτό το θέμα απαιτεί τόλμη και πολιτική βούληση. Δεν θέλει αποσπασματικές κινήσεις. Θέλει συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής προχωρά συντεταγμένα και με ταχείς ρυθμούς στην εξασφάλιση πόρων από Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα για την υλοποίηση έργων μητροπολιτικού χαρακτήρα.

Τρεις ημέρες με θεματικές εκδηλώσεις στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής

Κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ανοικτού διαλόγου για τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, φιλοξενώντας ένα πολυθεματικό πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δράσεις περιελάμβαναν την παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «Athens Forward» και των πρώτων μελετών του για την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς συμμετείχαν σε συζητήσεις για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν το ψηφιακό τους άλμα και τη μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος «Attiki On», της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Περιφέρειας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχαν οι νεοφυείς επιχειρήσεις του τουρισμού, μέσα από ειδικό πάνελ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των προορισμών, ενώ ξεχωριστές εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στο Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής, στο ευρωπαϊκό έργο SPACE4Cities, στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και στη συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.