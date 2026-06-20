Νέα εσωκομματική αντιπαράθεση προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η δημόσια τοποθέτηση του στελέχους του κόμματος Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «τοξικό κόμμα» και υποστήριξε ότι «έχει τελειώσει πολιτικά». Στις δηλώσεις του απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια «γραφική» τοποθέτηση.

«Ο κ. Σιακαντάρης έχει δηλώσει ότι η Δεξιά δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της Αριστεράς. Έχει προχωρήσει αυτό το διάστημα σε πληθώρα δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν στις θέσεις της ΕΛΑΣ -που μάλλον απηχούν- για να μη βγαίνουν να πάρουν θέση», ανέφερε, μιλώντας σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την εκ των υστέρων τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα επ’ αυτού, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε: «Εμείς κάναμε μια πρόταση απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρχεται μετά ο κ. Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Προφανές είναι ότι ήθελε να υπερκεράσει στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού. Ο καθένας κρίνεται».

Ο ίδιος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην κοινωνία όπως, για παράδειγμα, το ότι «εμείς λέμε όχι στους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και προτείνουμε να υπάρξει επαναφορά του νόμου 3869/2010. Τι θα γίνει με το ελβετικό φράγκο, τι θα γίνει με τους servicers; Μπορεί το κόμμα ΕΛΑΣ να αντιμετωπίσει αυτά τα σοβαρά ζητήματα; Δεν μπορεί. Γιατί; Διότι, για παράδειγμα, πρότεινε ένας φορέας να πάρει τα δάνεια -μπλεγμένη πρόταση- και ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό που κατήργησε τους νόμους προστασίας της πρώτης κατοικίας σε προηγούμενη φάση».

Όπως συμπλήρωσε, μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι αυξάνει τις συντάξεις αλλά την ίδια στιγμή ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, ενώ οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%. «Εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ και θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ; Δύσκολο», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι προκαλεί εντύπωση που παρά την ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να καταδικάσει τις πρακτικές της Τουρκίας προς τη χώρα μας, ο πρωθυπουργός «δεν έθεσε το ζήτημα -ή τουλάχιστον δεν μας το είπε αν το έθεσε– του νομοσχεδίου της “Γαλάζιας Πατρίδας” στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα της Τουρκίας και να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών -την οποία υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία- και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών και να μην το θέτει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;».

Ερωτηθείς για τον δημόσιο λόγο του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ανάγκη να «υπάρχει ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος και αυτό είναι κρίσιμο. Δεν πρέπει να υπάρχουν δημόσιες αντεγκλήσεις, ειδικά πριν τις εκλογές. Υπάρχουν, άλλωστε, τα αρμόδια όργανα και εκεί ο καθένας μπορεί να εκφράσει την οπτική ή τη διαφωνία του. Οι διαξιφισμοί δεν ωφελούν το ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που έχει πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό ώστε να το επικοινωνήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει όλα τα εφόδια για να απευθυνθεί ουσιωδώς στην κοινωνία. Έχει αποφασίσει την αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο την πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα την αμφίπλευρη διεύρυνση. Έναν αγώνα, με άλλα λόγια, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές».