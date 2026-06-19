Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του στο One.

Το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και συντονιστής της 13μελούς ομάδας που επεξεργάστηκε το Μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα υποστήριξε ότι τα δύο κόμματα έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο.

Όπως ανέφερε, το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι «δυσοίωνο», ενώ προχώρησε ακόμη περισσότερο, βάζοντας στο ίδιο κάδρο και το ΠΑΣΟΚ.

«Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία»

Ο Γιώργος Σιακαντάρης χαρακτήρισε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «τοξικά» για την ελληνική κοινωνία, εξηγώντας ότι, κατά την άποψή του, δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν τα οχήματα για μια νέα πολιτική αρχή στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

«Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό και εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ της αυτοδιάλυσής τους», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την άποψή του αυτή για το ΠΑΣΟΚ την είχε διατυπώσει τόσο στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά όσο και αργότερα στον σημερινό πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το είχα πει και στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το έχω πει και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι αν θέλετε να προχωρήσετε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά, πρέπει να φύγουν τα παλιά μαγαζιά από τη μέση», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει θετικό αποτύπωμα, αλλά θεωρείται τοξικό»

Στη συζήτηση παρενέβη ο Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος παρατήρησε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να θεωρηθεί τοξικός, καθώς τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν δικές του επιλογές.

Απαντώντας, ο Γιώργος Σιακαντάρης διευκρίνισε ότι όταν μιλά για «τοξικότητα» δεν εννοεί πως τα συγκεκριμένα κόμματα υπήρξαν συνολικά αρνητικά για την ιστορία της χώρας ή του πολιτικού συστήματος.

Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, αναγνώρισε ότι έχει αφήσει ισχυρό θετικό αποτύπωμα.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό απ’ όλους», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι, όπως εξελίχθηκε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας το κόμμα θεωρείται πλέον «τοξικό».

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, έφερε ως παράδειγμα τη ΔΗΜΑΡ, λέγοντας ότι η συμμετοχή της στην κυβέρνηση και στη συνέχεια η αποχώρησή της οδήγησαν σε πλήρη εκλογική κατάρρευση.

Το μήνυμα για τα «παλιά μαγαζιά»

Η βασική θέση του Γιώργου Σιακαντάρη είναι ότι ο χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στην Κεντροαριστερά, την Αριστερά και τις δυνάμεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να ανασυγκροτηθεί με τα ίδια οργανωτικά και πολιτικά σχήματα.

Η φράση του περί «παλιών μαγαζιών» δείχνει ακριβώς αυτή τη λογική: ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη κι αν διαθέτουν ιστορικό βάρος ή εκλογική αναφορά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως καθαρή αφετηρία για κάτι νέο.

Στην ουσία, ο Σιακαντάρης τάσσεται υπέρ μιας ριζικής επανεκκίνησης, με υπέρβαση των υφιστάμενων κομματικών μηχανισμών και όχι με απλή συνεργασία ή συγκόλληση των σημερινών κομμάτων.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την κατηγορία περί αλαζονείας

Ο Γιώργος Σιακαντάρης ρωτήθηκε και για τις αιτιάσεις περί αλαζονείας στον χώρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αρχικά απέρριψε την κριτική αυτή, λέγοντας: «Αλαζονεία από πού; Δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν είναι αλαζονικό να δηλώνει κάποιος πως είναι δεύτερο κόμμα, όταν πράγματι βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα που επιχειρούν να υπερθεματίσουν, θέλοντας να εμφανιστούν πιο «τσιπρικά» από τον ίδιο τον Τσίπρα.

«Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί να φαίνεται, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας», ανέφερε.

Πολιτικό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η παρέμβαση Σιακαντάρη έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να εδραιώσει τον ρόλο του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ να αναζητά νέα πολιτική ταυτότητα μετά τις συνεχείς εσωτερικές αναταράξεις.

Οι δηλώσεις του λειτουργούν ως ευθεία αμφισβήτηση των σημερινών κομματικών σχημάτων και ως πίεση για μια συνολικότερη αναδιάταξη του χώρου.

Το μήνυμα είναι σαφές: κατά τον Γιώργο Σιακαντάρη, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν, με τη σημερινή τους μορφή, να εκφράσουν το νέο πολιτικό σχέδιο που θεωρεί αναγκαίο για την επόμενη ημέρα.

Η αναφορά του σε «τοξικά κόμματα» και «παλιά μαγαζιά» αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τις σημερινές ηγεσίες, αλλά και το ίδιο το πολιτικό βάρος δύο κομμάτων που σφράγισαν διαφορετικές περιόδους της Μεταπολίτευσης.