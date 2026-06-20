Τη διαφωνία της με τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας εξέφρασε η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega.

Αμέσως μετά την προβολή αποσπάσματος από τη συνέντευξη της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σχολίασε πως οι συγκεκριμένες θέσεις προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

«Για ακόμη μία φορά, η στάση της κυρίας Καρυστιανού, όχι ως γυναίκας αλλά ως αρχηγού κόμματος, σε ζητήματα που πολλές γυναίκες θεωρούν αυτονόητα, εκπλήσσει, ξενίζει και στενοχωρεί», ανέφερε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε τόσο στις παλαιότερες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις όσο και στη θέση της για τη γυναικοκτονία, υποστηρίζοντας ότι η αντίθεσή της στη νομική κατοχύρωση του όρου δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών.

«Ένα κόμμα με γυναίκα πρόεδρο εμφανίζεται αντίθετο στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Σαν να πιστεύουμε ότι αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο, θα σταματήσουν και τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται πιο πίσω ακόμη και από εκείνη που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως είπε, αναγνωρίζει τον όρο «γυναικοκτονία», παρότι δεν θεωρεί αναγκαία τη νομική του κατοχύρωση.

Κλείνοντας το σχόλιό της, η Αναστασία Γιάμαλη τόνισε πως η αναγνώριση της έμφυλης βίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

«Οι γυναίκες είναι ευάλωτες όχι επειδή αυτό ορίζεται από τη φύση τους, αλλά λόγω των κοινωνικών συνθηκών και της πατριαρχίας. Μόνο αν αναγνωρίσουμε τη βία που υφίστανται ως γυναίκες μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν με δικαιολογίες για την υπεράσπιση συντηρητικών θέσεων», κατέληξε.