Η αμερικανική τηλεόραση αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες μορφές της κωμωδίας, έναν δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Τζέιμς Μπάροους, ο άνθρωπος πίσω από αμέτρητες τηλεοπτικές επιτυχίες που καθόρισαν γενιές τηλεθεατών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής πορείας που ξεπέρασε τα 50 χρόνια, ο Μπάροους βρέθηκε πίσω από την κάμερα σε περισσότερα από 1.000 επεισόδια τηλεοπτικών κωμωδιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου τηλεοπτικού χιούμορ. Το όνομά του συνδέθηκε με σειρές-σταθμούς όπως τα «Friends», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace», ωστόσο η μεγαλύτερη αναγνώριση ήρθε μέσα από τη συμμετοχή του στη δημιουργία του θρυλικού «Cheers», το οποίο προβλήθηκε από το 1982 έως το 1993 και θεωρείται μία από τις κορυφαίες sitcom όλων των εποχών.

Η προσφορά του στην τηλεόραση αναγνωρίστηκε επανειλημμένα από τη βιομηχανία του θεάματος. Στην τροπαιοθήκη του βρέθηκαν συνολικά 11 βραβεία Emmy και πέντε διακρίσεις από την Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι οικείοι του μέσω δήλωσης στο περιοδικό People.

«Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στη δήλωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Από τη Νέα Υόρκη στην κορυφή της τηλεόρασης

Ο Τζέιμς Έντουαρντ Μπάροους γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1940 στο Λος Άντζελες, όμως πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών και εφηβικών του χρόνων στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τις τέχνες, καθώς πατέρας του ήταν ο Άμπε Μπάροους, γνωστός συγγραφέας, συνθέτης και σκηνοθέτης του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Φοίτησε στο Μουσικό Λύκειο της Νέας Υόρκης, συνέχισε τις σπουδές του στο Oberlin College και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δραματική Σχολή του Yale, αποκτώντας ισχυρό θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο πριν εισέλθει επαγγελματικά στον χώρο της τηλεόρασης.

Η εκτόξευση της καριέρας του

Τα πρώτα του βήματα στην τηλεοπτική σκηνοθεσία έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το 1974 ξεκίνησε να σκηνοθετεί επεισόδια δημοφιλών σειρών της εποχής, όπως οι «The Mary Tyler Moore Show», «The Bob Newhart Show» και «Laverne & Shirley», αποκτώντας γρήγορα φήμη ως ένας από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς του είδους.

Η μεγάλη καταξίωση ήρθε με το «Cheers». Ο Μπάροους δεν ήταν απλώς συνδημιουργός της σειράς, αλλά και ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε τα 243 από τα συνολικά 273 επεισόδιά της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της μοναδικής ταυτότητας που την έκανε τηλεοπικό φαινόμενο.

Η επιρροή του συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με το «Will & Grace», στο οποίο ανέλαβε τη σκηνοθεσία 246 επεισοδίων, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Οι σειρές που άφησαν εποχή

Το δημιουργικό του αποτύπωμα είναι εμφανές σε δεκάδες επιτυχημένες παραγωγές. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τα «Frasier», «Friends» και «Mike & Molly», ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στα πρώτα βήματα σειρών που αργότερα εξελίχθηκαν σε παγκόσμια φαινόμενα.

Ο Μπάροους σκηνοθέτησε τα πιλοτικά επεισόδια των «Two and a Half Men» και «The Big Bang Theory», συμβάλλοντας στην επιτυχημένη εκκίνησή τους και θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους.

Η φιλοσοφία πίσω από την κωμωδία

Το 2022 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Directed by James Burrows», μέσα από το οποίο μοιράστηκε τις σκέψεις και τις εμπειρίες του από δεκαετίες εργασίας στην τηλεόραση.

«Όταν σκηνοθετώ μια τηλεοπτική σειρά, προσπαθώ να φτάσω σε εκείνο το ιδανικό σημείο όπου το σενάριο συναντά τη ερμηνεία και την χημεία μεταξύ των ηθοποιών», είχε γράψει ο Μπάροους στο βιβλίο του με τίτλο «Directed by James Burrows», το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. «Το να πετύχεις εκείνη την στιγμή, όπου αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται, έχει ως αποτέλεσμα το πιο γλυκό και διαρκές γέλιο».

Το αντίο της Ένωσης Σκηνοθετών

Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία το 2015 τον τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς για το έργο του στην τηλεοπτική σκηνοθεσία, αποχαιρέτησε έναν δημιουργό που άφησε βαθύ αποτύπωμα στον κλάδο.

Η οργάνωση είχε χαρακτηρίσει τον Μπάροους ως «έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο, ο οποίος μοιράστηκε τη σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και με όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της αμερικανικής τηλεοπτικής ιστορίας, όμως το έργο του θα συνεχίσει να συνοδεύει εκατομμύρια τηλεθεατές μέσα από σειρές που εξακολουθούν να προβάλλονται, να αγαπιούνται και να επηρεάζουν τη σύγχρονη κωμωδία.