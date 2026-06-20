Η άσφαλτος βάφτηκε ξανά με αίμα το πρωί του Σαββάτου, καθώς ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου κόστισε τη ζωή σε έναν 41χρονο μοτοσικλετιστή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:05, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου αναβάτη της μοτοσικλέτας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ακριβή ανασύνθεση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί.

Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου οδηγού του ΙΧ, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με το θανατηφόρο τροχαίο.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης, καθώς δεν κατείχε νόμιμη άδεια για να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.