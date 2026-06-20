Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.06.2026 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνούς να υψώνονται μέσα από το δάσος.

Η φωτιά στην Εύβοια καίει σε δασική έκταση και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις από τις πρώτες κιόλας στιγμές αλλά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και δημιουργούν πολλαπλές κηλιδώσεις και συνεπώς νέες εστίες πυρκαγιάς.

Παρ όλα αυτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς και συνεχίζουν μέχρι τον πλήρη έλεγχό της. Ομοίως και τα εναέρια μέσα, που επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τις επίγειες δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο #Ευβοία.

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 88 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εύβοιας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έναρξή της.