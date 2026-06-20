Η Ολλανδία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Σουηδία, τη συνέτριψε με 5-1 για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «32».

Οι «οράνιε» μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη και κατάφεραν να βάλουν τις βάσεις από πολύ νωρίς, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο ήταν μπροστά με 2-0. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν άνοιξε το σκορ στο 5′ με κοντινή προσπάθεια του Μπρόμπεϊ μετά το γύρισμα του Χάκπο από αριστερά και στο 17′ ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά μετά το γύρισμα του Ντούμφρις από δεξιά.

Με το σκορ στο 2-0 ήδη, οι Σουηδοί προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και να πετύχουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Γκολ στο οποίο πλησίασαν στο 37′ με τον Γιόκερες που νικήθηκε από τον Φερμπρούχεν και με το διαγώνιο σουτ του Μάλεν στο 40′ που έφυγε άουτ, ενώ το γκολ του Λαγκερμπίλκε στο 44′ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Οι Σκανδιναβοί συνέχισαν να προσπαθούν και είχαν άλλες δύο ευκαιρίες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τους Γιόκερες και Αγιάρι, αλλά ο Φερμπρούχεν έκανε μεγάλες επεμβάσεις. Και αφού δεν έγινε το 2-1, έγινε με την έναρξη της επανάληψης το… 3-0.

Στο 47′ ο Ντούμφρις έδωσε δεύτερη ασίστ με νέο γύρισμα από δεξιά και ο Χάκπο σκόραρε από κοντά, κλειδώνοντας τη νίκη της Ολλανδίας. Μια νίκη που μετατράπηκε σε θρίαμβο, καθώς λίγα λεπτά μετά, στο 54′, ο Χάκπο ξανά, αυτή τη φορά έπειτα από ωραία ενέργεια και σουτ, ανέβασε το σκορ στο 4-0 μέσα σε αποθέωση.

Στο 59′ η Σουηδία μείωσε σε 4-1 με τον Ελάνγκα, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, καθώς βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Ίσακ και πλάσαρε πολύ ωραία τον Φερμπρούχεν, στη συνέχεια όμως ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αρκετά και δεν υπήρχαν μεγάλες φάσεις. Λίγο πριν το τέλος όμως, στο 89′, ήρθε ακόμη ένα γκολ, με τον Σάμερβιλ να διαμορφώνει με δυνατό σουτ το τελικό 5-1.

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν, Γκράφενμπερχ, Ντε Γιονγκ (60′ Κοπμάινερς), Ράιντερς (60′ Τιλ), Μάλεν (46′ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (72′ Ντεπάι), Χάκπο (91′ Λανγκ).

Σουηδία: Νόρντφελντ, Μπέρναρντσον (56′ Ελάνγκα), Λάγκερμπιλκε, Χίεν, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον (93′ Στράουντ), Κάρλστρομ (56′ Ζενέλι), Νίγκρεν (56′ Μπέργκβαλ), Αγιάρι (79′ Αλί), Γιόκερες, Ίσακ.