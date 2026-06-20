Ο Μίλτος Τεντόγλου αποθεώθηκε κατά την παρουσίασή του στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Βαλκανικό πρωτάθλημα και άρχισε τις προσπάθειές του με άλμα στα 8,36μ., επίδοση που του έδωσε και τη νίκη.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες και φρόντισε να δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ο Τεντόγλου υποκλίθηκε προς τον κόσμο θέλοντας έτσι να πει «ευχαριστώ» για την υποδοχή που του επιφύλαξαν και στη συνέχεια πήρε φόρα και… πέταξε στα 8,36μ., ανεβαίνοντας αμέσως στην 1η θέση της κατάταξης.

Εκεί που παρέμεινε ως το τέλος, καθώς κανείς δεν μπόρεσε να τον προσπεράσει στη συνέχεια.