Ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο «τις αμυντικές ενέργειές του» στην περιοχή.

Ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν πραγματοποιούν επιθετικά πλήγματα» αλλά επιχειρούν «αμυντικά» εντός της λωρίδας του εδάφους του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Το Ισραήλ αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» την περιοχή αυτή.