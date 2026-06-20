Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν το Σάββατο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομης διακίνησης συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, που ξεπέρασε τις δέκα ώρες, αποφασίστηκε η προφυλάκιση ενός συνταξιούχου από το Αγρίνιο και ενός 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου από το Ηράκλειο, οι οποίοι θεωρούνται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Αντίθετα, ελεύθεροι αφέθηκαν η 39χρονη σύζυγος του 40χρονου και ο 36χρονος αδελφός της, με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων.

Στην 39χρονη επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, ενώ στον αδελφό της 30.000 ευρώ. Παράλληλα, και οι δύο υποχρεούνται να εμφανίζονται σε τακτική βάση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους οι τρεις άνδρες υποστήριξαν ότι είχαν δευτερεύοντα ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ισχυριζόμενοι πως τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τη λειτουργία του κυκλώματος είναι άλλα.

Από την πλευρά της, η 39χρονη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στις δραστηριότητες που της αποδίδονται και ότι δεν αποτελεί μέλος του κυκλώματος.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές φέρονται να κατείχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Πρόκειται για έναν 63χρονο που συνελήφθη στη Σάμο, καθώς και τους δύο γιους του, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε Αθήνα και Κέρκυρα αντίστοιχα.