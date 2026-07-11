Ο Εμίλ Λαπέν οπαδός της Εθνικής Νορβηγίας έγινε viral στην αναμέτρηση με την Σενεγάλη για το Μουντιάλ 2026, όταν εντοπίστηκε από τις κάμερες να παραμένει ακίνητος την ώρα που οι υπόλοιποι Νορβηγοί φίλαθλοι συμμετείχαν στο γνωστό πλέον Viking Row.

Ο Νορβηγός οπαδός μίλησε στο Sky News και εξήγησε ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει το πλήθος, καθώς θεωρεί τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό χαζό και ενοχλητικό.

«Το βρίσκω εντελώς χαζό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν το είδα: ότι ήταν χαζό και ενοχλητικό. Και δεν ήθελα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

Ο Λαπέν μάλιστα υποστήριξε ότι το Viking Row αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή όσων είχαν παρουσιάσει οι φίλαθλοι της Ισλανδίας στο EURO του 2016.

«Αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό όσα έκανε η Ισλανδία στο EURO του 2016 και τα οποία είναι λάθος. Οι Βίκινγκς διέσχισαν τον Ατλαντικό. Δεν κωπηλατούσαν», πρόσθεσε.