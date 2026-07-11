Η Λίντα Νόσκοβα νίκησε με 2-1 σετ την Καρολίνα Μούχοβα στον τελικό του Wimbledon και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Ο τελικός του τουρνουά ήταν τσέχικη υπόθεση, με τη Νόσκοβα, Νο10 στην παγκόσμια κατάταξη, να αντιμετωπίσει τη Μούχοβα που είναι στο Νο11. Ένας τελικός που κρίθηκε στα τρία σετ, με τη Νόσκοβα να είναι αυτή που πανηγύρισε τελικά.

Κυριαρχώντας απόλυτα στο πρώτο σετ, έφτασε στο 6-2 για το 1-0, στο δεύτερο όμως ήρθε η απάντηση της Μούχοβα, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από πέντε championship points της αντιπάλου της, μετατρέποντας το 5-2 σε 5-7.

Έτσι, με το σκορ στο 1-1 πλέον, όλα κρίθηκαν στο τρίτο σετ, όπου η Νόσκοβα ήταν καλύτερη και έφτασε στο 6-3, κάνοντας το 2-1 και κατακτώντας τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Τα σετ: 6-2, 5-7, 6-3