Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην Παμπλόνα της βόρειας Ισπανίας, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού Encierro, του περίφημου τρεξίματος των ταύρων στο φεστιβάλ Σαν Φερμίν.

Ένας δρομέας τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τα κέρατα ταύρου, σε μια από τις πιο επεισοδιακές διαδρομές της φετινής διοργάνωσης, ενώ δεκάδες ακόμη συμμετέχοντες βρέθηκαν στο έδαφος μέσα στον πανικό που επικράτησε.

Οι έξι ταύροι διένυσαν τη διαδρομή των 875 μέτρων, από το μαντρί μέχρι την αρένα των ταυρομαχιών, σε περίπου δυόμισι λεπτά. Ωστόσο, η διαδρομή εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς αρκετοί δρομείς έπεσαν, δημιουργώντας σκηνές συνωστισμού και αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

Σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα, ένας άνδρας υπέστη τραύμα από κέρατο στο πρόσωπο, ενώ ακόμη 12 άτομα διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας εξαιτίας τραυματισμών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο ταύρος που αποσπάστηκε από την αγέλη

Καθοριστικό ρόλο στο χάος που δημιουργήθηκε φαίνεται πως έπαιξε ένας μαύρος ταύρος, ο οποίος αποσπάστηκε από την υπόλοιπη αγέλη στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

Το ζώο όρμησε προς ομάδα δρομέων και χτύπησε έναν άνδρα στο πλάι του προσώπου με το κέρατό του. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό.

Revelers fall next to Jose Escolar’s fighting bulls during the fifth running of the bulls at the San Fermín festival in Pamplona, Spain, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Miguel Oses)

Ένα φεστιβάλ με παράδοση αιώνων και υψηλό κίνδυνο

Το Σάββατο ήταν η πέμπτη ημέρα του οκταήμερου φεστιβάλ Σαν Φερμίν, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η διεθνής του φήμη εκτοξεύθηκε το 1926, όταν ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» (The Sun Also Rises), μέσα από το οποίο έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο το ιδιαίτερο αυτό έθιμο της Παμπλόνα.

Παρότι ο τελευταίος θάνατος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ καταγράφηκε το 2009, οι τραυματισμοί από κέρατα, τα κατάγματα και οι σοβαρές πτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν σχεδόν κάθε χρόνο μέρος της επικαιρότητας, καθώς στο τρέξιμο συμμετέχουν τόσο έμπειροι ντόπιοι όσο και χιλιάδες τουρίστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες φορούν παραδοσιακά λευκά ρούχα, κόκκινο μαντήλι στον λαιμό και κόκκινη ζώνη, την χαρακτηριστική ενδυμασία του φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται καθημερινά με ταυρομαχίες στην αρένα.

Οι αντιδράσεις για την κακοποίηση των ζώων

Την ίδια ώρα, οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων συνεχίζουν να αντιδρούν έντονα στη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι τόσο το τρέξιμο των ταύρων όσο και οι ταυρομαχίες αποτελούν μορφές κακοποίησης των ζώων και ζητούν την οριστική κατάργηση του εθίμου.