Η Αγγλία είναι έτοιμη για την μεγάλη μονομαχία με την Νορβηγία με φόντο τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 και λίγο πριν τον αγώνα ο Χάρι Κέιν αποκάλυψε ότι έπαιξε γκολφ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου στο Μαϊάμι ο Άγγλος επιθετικός απάντησε: «Έπαιξα καλά, για να είμαι ειλικρινής. Με κάλεσε να παίξω όταν ήμουν στο Παλμ Μπιτς. Οπότε ναι.

Ήταν μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία και μόνο που τον γνώρισα και προφανώς έπαιξα γκολφ μαζί του. Το γκολφ του είναι αρκετά καλό, για να είμαι ειλικρινής.

Ελπίζω να μπορέσω να παίξω τόσο καλά όσο αυτός όταν φτάσω στην ηλικία του. Οπότε ναι, μοναδική εμπειρία και ήμουν απλώς ευγνώμων που με κάλεσε να παίξουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάλογες ήταν και προ ημερών οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ όταν αναφέρθηκε στον Χάρι Κέιν μετά τη νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού με 3-2.

«Ο Χάρι Κέιν είναι ένας μεγάλος παίκτης. Έπαιξα γκολφ μαζί του και μου αρέσει πολύ. Είναι καλός παίκτης στο γκολφ. Πραγματικά σπουδαίος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.