Σε μια νέα συνέντευξη ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε το πλήρες όνομά του, το οποίο σπάνια χρησιμοποιεί, χωρίς να παραλείψει να κάνει και λίγο χιούμορ με τους παρουσιαστές.

Στο teaser για το επερχόμενο επεισόδιο του βρετανικού κωμικού podcast «Joe Marler Will See You Now», ο παρουσιαστής και πρώην παίκτης του ράγκμπι Τζο Μάρλερ (Joe Marler), ζήτησε από τον πρίγκιπα να συστηθεί. Εκείνος ανταποκρίθηκε αμέσως, λέγοντας ολόκληρο το όνομά του: «Χένρι Τσαρλς ‘Αλμπερτ Ντέιβιντ, δούκας του Σάσεξ».

Ο συμπαρουσιαστής του podcast Jake Bhardwaj σχολίασε τότε χαριτολογώντας: «Μεγάλο όνομα!», με τον Χάρι να του ανταπαντά: «Καλά, “Τζέικ”», προκαλώντας τα γέλια των παρουσιαστών και του συνεργείου.

Όπως ανακοίνωσε κλείνοντας ο Μάρλερ, το επεισόδιο με τον πρίγκιπα Χάρι θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου σπάνια χρησιμοποιεί το πλήρες όνομά του όπως και τον τίτλο του ενώ στο παρελθόν έχει επιλέξει πιο διακριτικά ονόματα, προκειμένου να κρατά χαμηλό προφίλ και να περνά απαρατήρητος.

Όπως τον Δεκέμβριο του 2025, όταν άφησε στην άκρη τον πριγκιπικό του τίτλο για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Snow Polo του St. Regis, στο ‘Ασπεν του Κολοράντο.

«Ο πρίγκιπας παρουσιάστηκε ως «Χάρι Ουέιλς», χωρίς να γίνει απολύτως καμία αναφορά στη βασιλική του ιδιότητα», ανέφερε πηγή στο Page Six.

«Πήγε εκεί για να παίξει πόλο με τον καλύτερό του φίλο Νάτσο Φιγκέρας. Χωρίς τίτλους μόνο για διασκέδαση», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το People, o Χάρι συνοδευόμενος από την οικογένειά του, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Ιουλίου για μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το ξεκίνημα της αντίστροφης μέτρησης για τους Αγώνες Invictus του 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Χθες το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους στο Χάιγκροουβ Χάουζ, την εξοχική κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσαϊρ.

Η οικογένεια είχε βρεθεί ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τέσσερα χρόνια για να γιορτάσει το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων της στον θρόνο.