Νέο απειλητικό μήνυμα εναντίον του Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατίσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν, στην περίπτωση που αποπειραθεί «να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ανάρτηση Τραμπ\

Χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής — δηλαδή εμένα! Οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες, πρόθυμες και ικανές, για χρονικό διάστημα ενός έτους — με δυνατότητα παράτασης — να ισοπεδώσουν και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά κάθε περιοχή του Ιράν. Δόξα στον Αλλάχ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

«Η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό μου εδώ και χρόνια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη New York Post, τόνισε έχει «αφήσει οδηγίες» για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει το σχέδιο δολοφονίας του.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με ένταση που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.»

Ερωτηθείς για πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με πιθανό σχέδιο δολοφονίας του, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα συγκεκριμένη συνωμοσία, υποστηρίζοντας όμως ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό του εδώ και χρόνια.

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε με σκωπτικό τόνο.