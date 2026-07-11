Επαγγελματικές υποχρεώσεις και στιγμές χαλάρωσης συνδύασε η Κατερίνα Παπουτσάκη κατά το πρόσφατο ταξίδι της στην Ιταλία.

Η ηθοποιός βρέθηκε στη Ρώμη με αφορμή την έναρξη της διεθνούς περιοδείας της «Λυσιστράτης» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η πρώτη στάση της περιοδείας πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Teatro Romano di Ostia Antica, όπου παρουσιάστηκε η παράσταση στο πλαίσιο του Ostia Antica Festival. Το εμβληματικό έργο του Αριστοφάνη ταξίδεψε έτσι στην Ιταλία, πριν συνεχίσει την καλοκαιρινή του πορεία σε επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας.

Πέρα από τις εμφανίσεις της στη σκηνή, η δημοφιλής ηθοποιός αφιέρωσε χρόνο για να εξερευνήσει τη Ρώμη και να απολαύσει όσα έχει να προσφέρει η πόλη.

Μέσα από αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε εικόνες από τις περιπλανήσεις της στα χαρακτηριστικά δρομάκια της ιταλικής πρωτεύουσας, τις επισκέψεις της σε γνωστά μνημεία, αλλά και τις γαστρονομικές εμπειρίες που έζησε δοκιμάζοντας παραδοσιακές ιταλικές γεύσεις.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, δείχνοντας πως το ταξίδι στη Ρώμη αποτέλεσε έναν ιδανικό συνδυασμό επαγγελματικής δραστηριότητας και καλοκαιρινής ανάπαυλας, με την τέχνη να συναντά τις μικρές αποδράσεις και τις όμορφες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.