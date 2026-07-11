Με την οριακή απαραίτητη απαρτία -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η κούρσα διαδοχής μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Τα δύο βασικά στρατόπεδα έχουν ήδη διαμορφωθεί, με τη μία πλευρά να εκφράζεται από τους Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου και την άλλη από τον Παύλο Πολάκη.

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου επικεφαλής, καθώς εκκρεμούν κοινοβουλευτικές διαδικασίες.