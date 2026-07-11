Στην Τουρκία και στην Αναντολού Εφές θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς υπογράφοντας συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν σε αναζήτηση ομάδας μετά την αποχώρησή του από την Μονακό και το «ναυάγιο» της συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα, με την Εφές να προχωράει στην απόκτησή του.

Η ανακοίνωση της Εφές αναφέρει:

«Υπογράψαμε συμβόλαιο 1+1 ετών με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και MVP της EuroLeague για το 2024.

Πέρα από τους πολλούς τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων που κατέκτησε στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς έζησε και την τιμή να εισέλθει στη λίστα των «25 Καλύτερων Παικτών στην Ιστορία της EuroLeague» το 2025. Τον καλωσορίζουμε».