Το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους θα δώσει σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Βελγική Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport 1).

Μετά τον αγώνα απέναντι στην Πολωνική Ράκοφ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά σχήματα και πρόσωπα για να δει την αντίδραση της ομάδας του πριν τις επίσημες υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Champions League.

Στην σημερινή αναμέτρηση δεν θα χρησιμοποιηθεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος παρότι έχει μπει σε ρυθμούς προπόνησης, πήρε ειδική άδεια επειδή γέννησε η σύζυγός του.

Μετά τον αγώνα με την Λέουβεν για τον Ολυμπιακό θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ την Παρασκευή 17 Ιουλίου (19:30).

Όσον αφορά τα μεταγραφικά στην τελική ευθεία έχουν μπει οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα, ενώ ψηλά στην λίστα παραμένει το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ για την μεσαία γραμμή. Την ίδια ώρα ο Αντρέ Λουίζ είναι μια ανάσα από το να μετακομίσει στο MLS.