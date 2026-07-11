Το Βέλγιο σταμάτησε την πορεία του στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 μετά την ήττα με 2-1 από την Ισπανία με τον τερματοφύλακα των Βέλγων Τιμπό Κουρτουά να προχωρά σε αποκαλύψεις μετά το τέλος του αγώνα, τόσο για τον τραυματισμό του, όσο και για το μέλλον του στην Εθνική.

Ο Βέλγος γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε αρχικά πως επιθυμεί να πάρει ανάσες ξεκούρασης από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, προκειμένου να επιστρέψει στις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

«Θέλω να ξεκουραστώ για έναν χρόνο, χωρίς να αγωνιστώ σε κανένα παιχνίδι της Εθνικής Βελγίου. Στη συνέχεια θέλω να επιστρέψω για τα προκριματικά του EURO και την τελική φάση του 2028. Δεν γνωρίζω αν η ομοσπονδία θα συμφωνήσει με αυτό», ανέφερε.

Για την αναγκαστική αλλαγή του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ισπανία, ο Κουρτουά τόνισε πως δεν ζήτησε ο ίδιος να γίνει αλλαγή και πως παρά τις ενοχλήσεις, πίστευε ότι μπορούσε να συνεχίσει το ματς.