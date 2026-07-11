Η απόφαση του Παναθηναϊκού να μην υπολογίζει πλέον τον Τάσο Μπακασέτα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2024 για να αποτελέσει σημείο αναφοράς της ομάδας, έναν ποδοσφαιριστή που θα έδινε προσωπικότητα, ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός όμως έχει ενημερώσει τον πρώην αρχηγό του να βρει ομάδα, ωστόσο ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Άλλωστε τα χρήματα που έχει συμφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο είναι… μυθικά και «ψάχνεται» για να πάει σε ανταγωνιστή.

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