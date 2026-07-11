Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στην Πάτρα.

Παρά την αρχική ανησυχία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.

Το περιστατικό συνέβη λίγο νωρίτερα στην περιοχή μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Νικολόπουλος.

Από τη σύγκρουση ο πρώην υπουργός κατέληξε στο οδόστρωμα, ωστόσο παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια έχοντας τις αισθήσεις του και χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ, με δικυκλιστή της υπηρεσίας να φτάνει πρώτος στο σημείο προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς ανέφερε ότι αισθανόταν πόνο στην περιοχή του θώρακα.

Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σοβαρότερου τραυματισμού, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Τροχαίας Πατρών έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, πραγματοποιώντας προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.