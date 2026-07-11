Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, που εκδηλώθηκε χθες στην τοπική κοινότητα Καστρίου, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσπρωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 14:27, όταν έθεσε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρικά καλώδια, με σκοπό την απογύμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημα. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς πλησίον δασικής έκτασης.

Ύστερα από την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσπρωτίας, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 10η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 553 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 718.928,83 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 177 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 163 (92,09%) αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 14 (7,91%) υποθέσεις από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.