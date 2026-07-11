Μετά τον Χρήστο Τζόλη, η Αρσεναλ φαίνεται πως εξετάζει μια ακόμη περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα αυτή του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Η Γουέστ Χαμ μετά από 23 χρόνια υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου με τον Μαυροπάνο να βλέπει το μέλλον του μακριά από τα «σφυριά».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Sky Sports, ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων τόσο από την Premier League όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, με την Άρσεναλ να είναι μία από αυτές που εξετάζουν την περίπτωσή του.

Την περασμένη σεζόν, ο Μαυροπάνος είχε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και τρία γκολ, παραμένοντας ένας από τους πιο αξιόπιστους αμυντικούς της Premier League.