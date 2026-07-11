Στην Κωνσταντινούπολη για συναυλίες βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ξεσήκωσε με τις μεγάλες του επιτυχίες όλους τους θαυμαστές του.

Τη νύχτα της Παρασκευής, μάλιστα, ο λαϊκός ερμηνευτής κατόρθωσε να σηκώσει με ευκολία όλο το Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre στο πόδι ερμηνεύοντας την τελευταία του επιτυχία με τον τίτλο «Καμπάνες».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ένα με τους χιλιάδες θαυμαστές του οι οποίοι και χόρευαν στους ρυθμούς των τραγουδιών του κουνώντας τα λευκά τους μαντίλια.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.