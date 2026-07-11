Οι αγώνες Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (11/7).
Οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό, με το Νορβηγία – Αγγλία να αρχίζει στις 00:00 και το Αργεντινή – Ελβετία να ακολουθεί τέσσερις ώρες μετά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports Prime Wimbledon Τελικός Διπλού Ανδρών
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λέουβεν Φιλικός Αγώνας
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Tissot Sprint)
16:30 Novasports 6HD Genesis Scottish Open
17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1οςΑγώνας
18:00 Novasports Prime Καρολίνα Μούχοβα – Λίντα Νόσκοβα Wimbledon Τελικόςγυναικών
19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – Τβεντε Ποδόσφαιρο
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Στέρλινγκ Άλμπιον – Νταντί Γιουνάιτεντ Premier Sports Cup
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Λινξ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season
21:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς Ζυρίχης Φιλικός Αγώνας
00:00 ΕΡΤ1 Νορβηγία – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026
04:00 ΕΡΤ1 Αργεντινή – Ελβετία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026