Οι αγώνες Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (11/7).

Οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό, με το Νορβηγία – Αγγλία να αρχίζει στις 00:00 και το Αργεντινή – Ελβετία να ακολουθεί τέσσερις ώρες μετά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports Prime Wimbledon Τελικός Διπλού Ανδρών

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λέουβεν Φιλικός Αγώνας

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Tissot Sprint)

16:30 Novasports 6HD Genesis Scottish Open

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1οςΑγώνας

18:00 Novasports Prime Καρολίνα Μούχοβα – Λίντα Νόσκοβα Wimbledon Τελικόςγυναικών

19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – Τβεντε Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Στέρλινγκ Άλμπιον – Νταντί Γιουνάιτεντ Premier Sports Cup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Λινξ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

21:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς Ζυρίχης Φιλικός Αγώνας

00:00 ΕΡΤ1 Νορβηγία – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026

04:00 ΕΡΤ1 Αργεντινή – Ελβετία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026