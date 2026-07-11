Μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας ακόμη άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος για τον Μάικ Μπατίστ ο οποίος θα πλαισιώσει το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» υπογράφοντας συμβόλαιο για τρία χρόνια.

H ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας».