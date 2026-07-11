Εξελίξεις φέρνει στην FIFA η υπόθεση Φαλορίν Μπάλογκαν ο οποίος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση του Μουντιάλ 2026, ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά με απόφαση της επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τέθηκε η ποινή της μιας αγωνιστικής σε αναστολή.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο επιβεβαίωσε δημόσια πως δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, για το θέμα της αποβολής του Μπάλογκαν, κάτι που έχει φέρει «μαύρα σύννεφα» πάνω από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, χώρες που είχαν στηρίξει τον Ινφαντίνο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν στάση, ως μία ένδειξη αντίδρασης για όσα συνέβησαν.

Ανάμεσα στις χώρες που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην απόφαση να ανασταλεί η αυτόματη τιμωρία του Μπάλογκαν είναι οι Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία.

Παράλληλα δεύτερες σκέψεις κάνουν και χώρες της Αφρικής, όπως η Αίγυπτος και η Σενεγάλη, ενώ η Ομοσπονδία του Νίγηρα εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της στον Ινφαντίνο, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα αποσταθεροποίησης του προέδρου της FIFA.

Προς το παρόν πάντως δεν εξετάζεται το σενάριο παραίτησης του Ινφαντίνο για την υπόθεση Μπάλογκαν.