Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη αποχαιρέτησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου τους τηλεθεατές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι δύο παρουσιαστές ανανέωσαν το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό για τις 31 Αυγούστου. «Ευχαριστούμε εσάς για τη στήριξη και την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε φορά» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. «Χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Πρώτα ο θεός 31 Αυγούστου εδώ θα είμαστε. Μην ακούτε μαζί θα είμαστε», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

Η ανανέωση των όρκων του παρουσιαστή στη Σίφνο

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ετοιμάζεται να ανανεώσει τους όρκους του με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου, το επόμενο καλοκαίρι στη Σίφνο. «Ο Ιορδάνης του χρόνου τέτοια εποχή… θα ετοιμαζόμαστε για τη Σίφνο, γιατί θα κάνει ανανέωση όρκων. Το λέω και σαν είδηση, να το ξέρετε. Μπορείτε να το γράψετε στα sites», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η εμφάνιση της συζύγου του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Σημαντική ήταν και η παρουσία της συζύγου του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο φινάλε της εκπομπής. «Πώς τον αντέχεις κάθε μέρα, πες μου» ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη. «Τον αντέχω είναι πολύ καλός, είναι ο καλύτερος σύζυγος που θα μπορούσε να έχει κάποια», απάντησε η σύζυγός του, ενώ μίλησε και για την ανανέωση όρκων που θα κάνουν του χρόνου στη Σίφνο.