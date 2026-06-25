Για τις «επιχειρηματικές» δραστηριότητες της Τζούλιας Αλεξανδράτου ενδιαφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6) και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ο οποίος ρώτησε την Ανθή Βούλγαρη εάν το πρώην μοντέλο έχει ανοίξει OnlyFans.

Ειδικότερα, κατά την ανάγνωση των τίτλων στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι δύο δημοσιογράφοι έμειναν «εντυπωσιασμένοι» με τη νέα δράση του πρώην μοντέλου, με τους συνεργάτες τους στο backstage να… επιβεβαιώνουν την είδηση.

«Ο κατήφορος. “Πάρε κόσμε” από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μια φθηνή περούκα κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο», διάβασε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Έχει ανοίξει σελίδα OnlyFans αυτή;» τη ρώτησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Έτσι φαίνεται, τι να πω, δεν ξέρω. Όλοι εσείς το ξέρετε; Δεν θα μιλήσω για αυτό το OnlyFans που με εκνευρίζει τόσο πολύ», του απάντησε η δημοσιογράφος, με τους δυο τους να προχωρούν στο επόμενο πρωτοσέλιδο.