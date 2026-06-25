Τη δική του απάντηση για ένα παλαιότερο περιστατικό που είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια έδωσε ο Βασίλης Τερλέγκας, εξηγώντας τη μεταφορική σημασία μιας δήλωσης που αφορούσε μια βλάβη στο όχημά του και τη θεϊκή παρέμβαση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην εμπειρία αυτή σημειώνοντας:

«Ναι, κατέβηκε ο Θεός και μου άλλαξε το λάστιχο, αλλά σε πνευματικό επίπεδο»

Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς στο κομμάτι της θρησκευτικότητας και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την κοινή γνώμη, τονίζοντας τη διαφορά με άλλους συναδέλφους του.

Η τοποθέτησή του για την πίστη στον Θεό ήταν η εξής:

«Η πίστη μου στον Θεό είναι μία εκδοχή της ύπαρξής μου που δεν την αρνήθηκα ποτέ. Κι άλλοι συνάδελφοι το λένε, αλλά εγώ χλευάστηκα στην αρχή, αλλά πέρασε όμως. Πιστεύω στον Χριστό, με όλη τη διάμετρο της ψυχής μου και είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό βαφτίστηκα. Άρα πρέπει να εκπροσωπώ αυτή την εκδοχή μου»

Τα πανηγύρια, η υπερκόπωση και η άρνηση για τα talent shows

Σε άλλο σημείο της τηλεοπτικής του συνέντευξης, ο Βασίλης Τερλέγκας ξεκαθάρισε τη θέση του αναφορικά με τους χώρους όπου επιλέγει να εμφανίζεται, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διαχωρίζει τις πίστες από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις της επαρχίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Τραγουδάω παντού. Θα πάω και σαν Τερλέγκας σε ένα μαγαζί. Θα πάω και σε ένα πανηγύρι, γιατί όχι; Από δημοτικά ξεκίνησα. Βέβαια λέω τα δικά μου τραγούδια, δεν με παίρνουν για να λέω δημοτικά. Υπάρχουν πολύ άξιοι δημοτικοί πια»

Το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα των προηγούμενων μηνών και οι συνεχείς μετακινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μια περιπέτεια με την υγεία του, για την οποία ανέφερε:

«Έπαθα υπερκόπωση πέρυσι. Κουράστηκα λίγο παραπάνω, αλλά τώρα είπα να είμαι λίγο πιο ήρεμος»

Όταν ερωτήθηκε για το αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να καθίσει στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής κάποιου τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού, ο ίδιος απέκλεισε μια τέτοια προοπτική, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά του γούστα:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα ακούσματα τα δικά μου… ακούω βυζαντινούς ψάλτες… είμαι πολύ δύσκολος»

Η τοποθέτηση για τη Eurovision

Στο κλείσιμο των δηλώσεών του, ζητήθηκε η άποψή του για τον Ακύλα, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Ο ερμηνευτής έδειξε πως απέχει πλήρως από τον συγκεκριμένο θεσμό, απαντώντας:

«Είμαι πολύ μακριά. Ούτε το άκουσα. Δεν καταλαβαίνω, ήμουν αλλού»