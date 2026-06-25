Οι καιρικές συνθήκες στο Κάνσας είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στη διεξαγωγή του αγώνα της Ολλανδίας με την Τυνησία για το Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 02:00 (26/6) για την 3η αγωνιστική του ομίλου τους και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες στο Κάνσας την ώρα του ματς.

Αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό να επαναληφθεί το σκηνικό του Γαλλία – Ιράκ, παιχνίδι στο οποίο επίσης οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο και η δράση να αρχίσει ξανά δύο ώρες μετά.

Πιθανό είναι και το ενδεχόμενο αναβολής του ματς της Ολλανδίας με την Τυνησία, αυτό θα αποφασιστεί εκείνη την ώρα, με τους «οράνιε» να θέλουν έστω την ισοπαλία για να σφραγίσουν την πρόκριση στους «32» ενώ οι Τυνήσιοι δεν έχουν ελπίδες μετά τις δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.