Το Μουντιάλ 2026 έλαβε ήδη τέλος για το Κατάρ, το οποίο είχε στο πλευρό του πιστούς οπαδούς και ο λόγος, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ήταν η χρηματοδότησή τους από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Το Κατάρ είχε εξασφαλίσει τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2022 και η εθνική ομάδα του προκρίθηκε και για αυτό του 2026, όπου η παρουσία του, όπως αναμενόταν, ήταν σύντομη: Πήρε έναν βαθμό στους τρεις αγώνες του ομίλου και αποκλείστηκε.

Δεν υπάρχει τίποτα καθαρά ποδοσφαιρικό, επομένως, από την πλευρά του Κατάρ που να ξεχώρισε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, εντύπωση όμως προκάλεσε η οργανωμένη παρουσία των οπαδών του στις εξέδρες. Μια παρουσία που δεν ήταν και τόσο αυθόρμητη πάντως.

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ χρηματοδότησε τη μετακίνηση περισσότερων από χίλιων ατόμων στη Βόρεια Αμερική, καλύπτοντάς τους τα έξοδα για τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και τις μετακινήσεις. Παράλληλα, τους μοίρασε και φανέλες, κασκόλ, σημαίες και όλα τα σχετικά.

Η μοναδική υποχρέωση αυτών των φιλάθλων ήταν να βρίσκονται στο γήπεδο στους αγώνες του Κατάρ και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις εξέδρες, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως οι Καταριανοί λατρεύουν το ποδόσφαιρο και το ζουν με πάθος.