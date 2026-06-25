Σύμφωνα με αναφορές από τη Νότια Κορέα, η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας φέρεται να προβάλλει αγώνες και στιγμιότυπα του Μουντιάλ 2026 χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα μετάδοσης από τη FIFA, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την προστασία του τηλεοπτικού περιεχομένου της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζεται, στις μεταδόσεις εμφανίζονται αυτούσιες οι διεθνείς διαφημίσεις της παραγωγής, χωρίς επεξεργασία ή αφαίρεση. Μεταξύ αυτών αναφέρονται σήματα γνωστών πολυεθνικών εταιρειών, στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή λόγω του πολιτικού πλαισίου της χώρας.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι στα δελτία και στις τηλεοπτικές ροές χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα γραφικά και μεταφράσεις χωρών, γεγονός που θεωρείται ένδειξη τοπικής επεξεργασίας του περιεχομένου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν εκτιμήσεις πως το υλικό ενδέχεται να προέρχεται από δορυφορικές λήψεις γειτονικών χωρών, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το πρόγραμμα απουσιάζουν συστηματικά αναφορές σε συγκεκριμένες εθνικές ομάδες, όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στοιχείο που αποδίδεται στη γραμμή εσωτερικής πολιτικής διαχείρισης περιεχομένου