Δεν έχει τέλος η αναστάτωση στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, η οποία έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με υψηλές προσδοκίες, αλλά έχει ήδη αποκλειστεί μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κατάσταση γύρω από την ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα παραμένει τεταμένη, με την απογοήτευση και την οργή να κυριαρχούν μετά την ήττα από την Παραγουάη. Η άφιξη της αποστολής στο Λος Άντζελες συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, με οπαδούς να αποδοκιμάζουν τόσο τον προπονητή όσο και τη διοίκηση της ομοσπονδίας.

Μπροστά στο κλίμα έντασης, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι η ομάδα απογοήτευσε τους φιλάθλους, ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας την ελπίδα για αγωνιστική ανάκαμψη στο μέλλον, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στο τεχνικό επιτελείο.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του αγώνα με την Παραγουάη έχει λάβει απρόσμενες διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα επεισόδιο με τον διαιτητή, ο οποίος έχασε το ηλεκτρονικό του ρολόι κατά τη διάρκεια έντασης στον αγωνιστικό χώρο. Το ρολόι βρέθηκε από τον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης, ο οποίος το σήκωσε από το έδαφος και το φόρεσε προσωρινά πριν το επιστρέψει.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, όμως στην Τουρκία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς υποστηρίχθηκε ότι η φάση έπρεπε να οδηγήσει σε αποβολή παίκτη που είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τουρκική ομοσπονδία φέρεται να έψαξε το ενδεχόμενο να ζητήσει την επανάληψη του αγώνα, μέσω επαφών με τη FIFA και με τη συμμετοχή νομικών συμβούλων. Ωστόσο, το αίτημα δεν έγινε δεκτό, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρξε τέτοια αλλοίωση του αγώνα που να δικαιολογεί επανάληψη, ενώ επισημάνθηκε ότι ο διαιτητής διέθετε εναλλακτικό σύστημα χρονομέτρησης.