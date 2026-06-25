Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Ολυμπιακό, η προσφορά του όμως δεν θα ξεχαστεί και η σύζυγός του, Μπέριλ, θέλει να δει τη φανέλα του να αποσύρεται και να παίρνει τη θέση της στην οροφή του ΣΕΦ.

Ο 36χρονος φόργουορντ είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» καθώς φόρεσε τη φανέλα τους για επτά χρόνια και η σύζυγός του θεωρεί πως θα πρέπει πλέον η ΚΑΕ να την αποσύρει και να την κρεμάσει στην οροφή του ΣΕΦ.

«Επτά σεζόν. Μία φανέλα. Ένας σύλλογος. Ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αν η αφοσίωση εξακολουθεί να σημαίνει κάτι στον αθλητισμό…», ανέφερε σε ανάρτησή της η Μπέριλ ΜακΚίσικ και έβαλε hastag το #Retirehisjersey.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία, ο ΜακΚίσικ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκ Τέλεκομ καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι υπογραφές.