Έπειτα από επτά χρόνια στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ετοιμάζεται για Τουρκία καθώς έχει συμφωνήσει με την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο 36χρονος Αμερικανός φόργουορντ ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/6) μέσω των social media την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους» και μια μέρα μετά αυτή επισημοποιήθηκε από την ΚΑΕ με τη σχετική ανακοίνωση.

Ο ΜακΚίσικ είναι πλέον ελεύθερος, δεν θα παραμείνει όμως για πολύ καθώς τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για συμφωνία με την Τουρκ Τέλεκομ και τις επόμενες μέρες η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις υπογραφές και την ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ κατέκτησε μία Euroleague, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και τέσσερα Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό, ενώ στη φετινή Euroleague είχε κατά μέσο όρο 4,3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.