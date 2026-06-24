Με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχαιρετά τον Ολυμπιακό, έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας, στη διάρκεια των οποίων κατέκτησε πρωταθλήματα, κύπελλα και τη Euroleague.

Ο 36χρονος φόργουορντ σκεφτόταν σοβαρά να βάλει τέλος στην καριέρα του πέρυσι, τελικά όμως πείστηκε να συνεχίσει και έζησε μια μαγική σεζόν με τους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης.

Έτσι, το φινάλε στη σχέση του με τον Ολυμπιακό γράφτηκε με τον καλύτερό τρόπο, με τον ίδιο ουσιαστικά να ανακοινώνει την αποχώρησή του μέσω των social media, καθώς σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής…

«ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα σπίτι για μένα και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και τα άσπρα θα μείνουν μαζί μου για πάντα.

Για επτά σεζόν φορούσα το #77 με υπερηφάνεια και έδωσα ό,τι είχα για τον σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς.

Ανεξάρτητα από το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα μέρος του εαυτού μου.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Ολυμπιακός για πάντα».