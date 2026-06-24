Με αφορμή το πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο Παύλος Ντε Γκρες δημοσίευσε εκτενές άρθρο παρέμβασης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αίτημα της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Στο κείμενό του, συνεχάρη τη Μιμή Ντενίση για την πρωτοβουλία της, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον γενικό διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, για τη συμβολή του στην υλοποίηση του ντοκιμαντέρ.

Ο Παύλος Ντε Γκρες υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 200 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα, τα Γλυπτά εξακολουθούν να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, μακριά από το μνημείο του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.

Η ελληνική θέση και τα επιχειρήματα για την επιστροφή

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά το αίτημά της σε ιστορικά, νομικά και ηθικά επιχειρήματα, επιμένοντας ότι τα Γλυπτά δεν αποτελούν μεμονωμένα έργα τέχνης αλλά αρχιτεκτονικά μέλη ενός ενιαίου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας.

Όπως σημειώνει, η έκθεσή τους σε δύο διαφορετικές χώρες στερεί από το μνημείο την ακεραιότητά του, ενώ υπενθυμίζει ότι η UNESCO έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το ζήτημα, αναδεικνύοντας τη σημασία της επανένωσης των Γλυπτών.

Παράλληλα, τονίζει ότι το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει εδώ και χρόνια ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή των πρωτότυπων γλυπτών, ενώ σήμερα στη θέση τους εκτίθενται αντίγραφα.

Η αναφορά στην Τουρκία και το επιχείρημα του Έλγιν

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο βασικό επιχείρημα που επί δεκαετίες επικαλείται η βρετανική πλευρά σχετικά με τη δράση του Λόρδου Έλγιν.

Ο Παύλος Ντε Γκρες επισημαίνει ότι η τουρκική αντιπροσωπεία στην UNESCO ανέφερε πως δεν υπάρχει επίσημο οθωμανικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είχε δοθεί άδεια για την αφαίρεση των Γλυπτών από τον Παρθενώνα.

Όπως σημειώνει, το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή συζήτηση που συνεχίζεται γύρω από το θέμα.

Η διεθνής στήριξη προς την Ελλάδα

Στο άρθρο του γίνεται επίσης αναφορά στην υποστήριξη που έχει λάβει η ελληνική θέση από προσωπικότητες διεθνούς κύρους, μεταξύ των οποίων ο George Clooney, η Amal Clooney και ο Stephen Fry.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε πρόσφατες συνεδριάσεις της UNESCO αρκετές χώρες εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς την Ελλάδα, ενώ καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον και από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Παύλος Ντε Γκρες σημειώνει ακόμη ότι δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια αυξημένη υποστήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

«Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν, αλλά πότε»

Στο προσωπικό κομμάτι της παρέμβασής του, ο Παύλος Ντε Γκρες περιγράφει τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα.

Αναφερόμενος στην εμπειρία των επισκεπτών στο Μουσείο Ακρόπολης, σημειώνει ότι η παρουσία αντιγράφων στη θέση των πρωτότυπων υπενθυμίζει τη μακρόχρονη απουσία τους από τον φυσικό τους χώρο.

Κλείνοντας το άρθρο του, καταλήγει με τη φράση: «Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν – αλλά πότε».