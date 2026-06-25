Αντιδράσεις προκαλούν στην Τουρκία οι εικόνες και οι καταγγελίες για τις προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, οι αρχές επιχειρούν να «ωραιοποιήσουν» τη διαδρομή από την οποία θα περάσουν οι ξένοι ηγέτες.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για μέτρα που παραπέμπουν σε de facto κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην τουρκική πρωτεύουσα, με απαγορεύσεις, κλειστούς χώρους και παρεμβάσεις στην εικόνα της πόλης.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η καταγγελία ότι δημοτικές ομάδες άρχισαν να βάφουν σπίτια και παραμελημένα κτίρια κατά μήκος της λεγόμενης διαδρομής του «πρωτοκόλλου», δηλαδή της διαδρομής από την οποία αναμένεται να κινηθούν οι επίσημες αποστολές.

Φράγματα μπροστά από φτωχές γειτονιές

Σύμφωνα με το ίδιο τουρκικό δημοσίευμα, οι παρεμβάσεις δεν περιορίστηκαν στο βάψιμο των κτιρίων.

Όπως αναφέρεται, όταν η εικόνα των παραμελημένων σπιτιών δεν κρίθηκε αρκετά «κατάλληλη», άρχισαν να τοποθετούνται μεγάλα φράγματα και πινακίδες μπροστά από κτίρια και φτωχές γειτονιές.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τις αποφάσεις αυτές «επαίσχυντες», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να μη φανούν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ οι φτωχότερες περιοχές της Άγκυρας και να μη διαταραχθεί η εικόνα που θέλουν να παρουσιάσουν οι αρχές.

Παρόμοια φράγματα φέρεται να τοποθετήθηκαν και μπροστά από παραγκουπόλεις, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κάτοικοι των πιο αδύναμων κοινωνικά περιοχών.

Κλείσιμο πάρκων λόγω Μακρόν

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται και σε άλλη απόφαση που προκάλεσε σχόλια στην Τουρκία: το κλείσιμο ορισμένων πάρκων στην πόλη, επειδή, όπως υποστηρίζεται, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επρόκειτο να κάνει τζόκινγκ.

Η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται από το τουρκικό δημοσίευμα ως ακόμη ένα δείγμα υπερβολικών μέτρων ασφαλείας και ελέγχου της δημόσιας ζωής στην Άγκυρα, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Η εικόνα της πόλης και η πραγματικότητα

Οι καταγγελίες ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το πώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να παρουσιάσουν μια «καθαρή» και ελεγχόμενη εικόνα στις διεθνείς διοργανώσεις, κρύβοντας πίσω από φράγματα ή προσωρινές παρεμβάσεις τις κοινωνικές ανισότητες.

Στην περίπτωση της Άγκυρας, η κριτική είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται, αλλά απλώς κρύβεται από τα μάτια των ξένων ηγετών.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά γεγονότα για την Τουρκία, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να παρουσιάσει εικόνα ισχύος, ασφάλειας και οργάνωσης.

Ωστόσο, οι καταγγελίες για βαμμένα κτίρια, φράγματα μπροστά από φτωχογειτονιές και περιορισμούς στην καθημερινότητα των πολιτών δίνουν μια διαφορετική εικόνα: μιας πόλης που ετοιμάζεται όχι μόνο να υποδεχθεί ξένους ηγέτες, αλλά και να κρύψει τις αντιθέσεις της.

Πολιτική διάσταση πριν από τη Σύνοδο

Η υπόθεση αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η τουρκική κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει τη διοργάνωση για να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στη Συμμαχία και να προβάλλει την Τουρκία ως κρίσιμο παίκτη σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και περιφερειακής σταθερότητας.

Την ίδια ώρα, όμως, στο εσωτερικό της χώρας, τέτοιες εικόνες προκαλούν ερωτήματα για το τίμημα που πληρώνουν οι πολίτες όταν η δημόσια ζωή προσαρμόζεται στις ανάγκες της διεθνούς προβολής.

Για τους επικριτές των μέτρων, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό ή οργανωτικό. Είναι βαθιά κοινωνικό: αντί οι φτωχές γειτονιές να στηρίζονται, φέρονται να αποκρύπτονται.

«Βιτρίνα» για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ

Οι παρεμβάσεις στην Άγκυρα, όπως τις περιγράφει το τουρκικό δημοσίευμα, παραπέμπουν σε μια προσπάθεια δημιουργίας «βιτρίνας» για τους ξένους ηγέτες.

Βαμμένες προσόψεις, κλειστά πάρκα, ελεγχόμενες διαδρομές και φράγματα μπροστά από υποβαθμισμένες περιοχές συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί αντιδράσεις, ειδικά σε μια χώρα όπου η ακρίβεια, η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν έντονα ζητήματα.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι για την τουρκική κυβέρνηση μια ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για τους κατοίκους των φτωχότερων περιοχών της Άγκυρας, όμως, οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις μοιάζουν περισσότερο με υπενθύμιση ότι η πραγματική τους καθημερινότητα δεν χωρά στην επίσημη εικόνα που θέλει να δείξει η εξουσία.