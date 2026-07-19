Τραγική κατάληξη φαίνεται πως έχει η αναζήτηση ενός πατέρα και της κόρης του, καθώς δύο σοροί εντοπίστηκαν στην Κω και την Τήλο.

Η σορός ενός κοριτσιού βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Τήλου, με το Λιμενικό Σώμα να κινητοποιείται άμεσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη. Η σορός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κω, ενώ εκείνη του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εξετάσεις για την ταυτοποίησή τους.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο σοροί να συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης ενός πατέρα και των δύο ανήλικων κορών του, οι οποίοι αγνοούνται από τις προηγούμενες ημέρες, όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού, στα τουρκικά παράλια.

Η μητέρα της οικογένειας, με καταγωγή από το Ιράκ, είχε ενημερώσει άμεσα τις τουρκικές Αρχές για το περιστατικό, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν επιχείρηση έρευνας και από τις ελληνικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη εντοπιστεί η σορός του δεύτερου κοριτσιού της οικογένειας στα ανοιχτά της Κω.

Οι έρευνες και οι διαδικασίες ταυτοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των δύο τελευταίων σορών.