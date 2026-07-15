Τραγωδία σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Κω με μια ανήλικη να χάνει τη ζωή της μετά από ανατροπή τζετ σκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τουρκικές αρχές ειδοποίησαν τις ελληνικές για ανατροπή τζετ σκι σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας.

Λίγο αργότερα στα βορειοανατολικά της Κω ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ υπάρχουν δύο ενήλικες αγνοούμενοι που επέβαιναν στο τζετ σκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.