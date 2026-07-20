Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41-42 βαθμούς Κελσίου.

«10 πόλεις, 10 διαφορετικές εικόνες ενός καύσωνα ήπιας προς μέτριας έντασης», ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, διευκρινίζοντας πως οι θερμοκρασίες που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τη χθεσινή προγνωστική εικόνα.

«Όπως είναι φυσικό, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Η γενική εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει αυτή. Ιδιαίτερα για τις προγνώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική επιφύλαξη, καθώς πρόκειται για ημέρες που απέχουν ακόμη αρκετά χρονικά και η πρόγνωση ενδέχεται να υποστεί μικρές μεταβολές».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, «παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο, η εικόνα του δείκτη θερμικής καταπόνησης WBGT δεν δείχνει γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Δεν προβλέπεται ευρεία εμφάνιση κόκκινων ή μαύρων κατηγοριών, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν αναμένεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και της νότιας Πελοποννήσου. Οι τιμές αυτές δεν είναι ακραίες αλλά μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά όσους εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα μη εγκλιματισμένα άτομα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ζέστη θα είναι αισθητή, αλλά η πραγματική θερμική επιβάρυνση θα παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Απαιτούνται συχνή ενυδάτωση, διαλείμματα σε σκιερό χώρο και περιορισμός της έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας».

🎯 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 20-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

✅Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο, η εικόνα του δείκτη θερμικής καταπόνησης WBGT δεν δείχνει γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

✅ Δεν προβλέπεται… pic.twitter.com/EE97PRTDeZ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 19, 2026

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Αν. Στερεά, Εύβοια, Αν. Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Αν. Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο, Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.